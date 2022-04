Le migliori città dell'Emilia Romagna in cui vivere

L'Emilia-Romagna è la quarta regione per grandezza dell'Italia peninsulare, situata nel cuore della Pianura Padana, confina a nord con il Piemonte, la Lombardia ed il Veneto, mentre a sud con la Liguria, la Toscana e le Marche ed al suo interno è situata la Repubblica di San Marino.

Ad ovest è bagnata dal Mar Adriatico mentre al nord sono presenti l'Appennino tosco-emiliano e tosco-romagnolo facendo di questa regione un'area con una grande varietà di ambienti, da quello montuoso (la cima più alta è il monte Cimone con i suoi 2.165 metri) a quello collinare, da quello di pianura alle spiagge che contribuiscono alla ricchezza di questa regione.

Oltre alla ricchezza geografica l'Emilia-Romagna vanta una grandissima storia che va dalle prime popolazioni degli Etruschi e dei Celti insediatesi in questa zona, passando per i Romani che fondarono città importanti come Modena, Piacenza, Fidenza o Reggio Emilia.

Il medioevo ha lasciato importanti tracce storiche e culturali nella regione che ha mantenuto una grande importanza nell'Italia peninsulare fino ai giorni nostri ed oggi l'Emilia Romagna è conosciuta non solo per la sua storia, ma anche per la sua gastronomia, una delle più ricche, conosciute ed apprezzate anche all'estero e per la vivacità delle sue città.

Per questo motivo molte persone, sia italiani che stranieri, decidono di trasferirsi in questa regione, ma la domanda è: in quale città o in quale zona conviene vivere?Rispondere a questa domanda non è facile, proprio perchè questa regione ha così tanti ambienti, tradizioni e culture da offrire, ma proveremo a spiegare quali sono le caratteristiche delle città più richieste ed in quali la persone stanno cercando di investire.

Sicuramente un grande fascino hanno i centri storici, come in tutta Italia, e per questo motivo molte persone decidono di acquistare una casa da ristrutturare grazie anche alle agevolazioni statali o regionali per far rivivere il tessuto consolidato delle città.

A volte infatti è sufficiente ristrutturare una casa per poter dare vita ad una antica dimora e avere il lusso di vivere in una antica casa o appartamento ricco di storia nel centro storico di una delle città dell’Emilia o della Romagna e poter godere della vivacità di questi centri e della comodità di avere tutti i servizi a portata di mano senza doversi spostare con una offerta per tutte le età.

L'Emilia-Romagna si conferma sempre di più come una meta turistica, apprezzata da decenni da italiani e stranieri, ed è per questo che molti cercano una seconda casa, in montagna, collina o mare da ristrutturare per poter passare serenamente le proprie vacanze.

Bologna

Bologna è certamente una delle mete più gettonate dell'Emilia-Romagna. La sua importanza non è solo amministrativa essendo il capoluogo di regione, ma anche logistico: l'aeroporto di Bologna è infatti uno dei più grandi ed importanti in Italia per il traffico che giunge e la sua stazione è uno dei nodi più trafficati della rete stradale italiana.

Bologna è una città ricca di storia, arte e cultura ed una passeggiata nei suoi 38 km di portici medievali è un’esperienza unica. Il cuore della città è la Piazza Maggiore, anch'essa circondata da portici e da molti monumenti ed architetture importanti come Palazzo d'Accursio, la Fontana del Nettunoe la Basilica di San Petronio. Sicuramente tra i monumenti non si possono dimenticare le due torri, quella degli Asinelli e quella della Garisenda, che si stagliano contro il cielo.

Bologna è poi sede di una delle più importanti Università, di cui si hanno notizie fin dall'XI secolo e per questo considerata la più antica università del mondo tuttora in funzione, che ha contribuito a far si che la città sia una delle più vivaci d'Italia, facendola scegliere da tantissimi studenti di tutta la penisola ed anche da stranieri che decidono di soggiornare per un periodo di studi.

Tutte queste caratteristiche hanno fatto sì che molte persone investano e cerchino casa a Bologna e molti genitori decidono di acquistare una casa da ristrutturare per far studiare i propri figli nel capoluogo emiliano. In questo senso infatti basta poco per poter ospitare degli studenti in un alloggio cosa che può essere anche un buon investimento: con una ristrutturazione parziale è possibile creare delle stanze per studenti dove prima c'era una camera matrimoniale o un grande salone preferendo così avere spazi più personali e con un buon intervento di verniciatura delle pareti o di decorazione dei muri si potrà avere uno spazio unico.

Rimini

Perla del turismo estivo e balneare dagli anni 60 in avanti (anche se il primo stabilimento balneare venne inaugurato addirittura nel 1843) Rimini è sicuramente una delle mete più ambite in cui vivere e dove molte persone decidono di trasferirsi per la qualità della vita che offre.

Con i suoi 15 km di costa bassa e sabbiosa sicuramente può essere interessante acquistare una casa da ristrutturare in cui passare le vacanze, grazie anche alle molte attività ed eventi di ogni genere, i servizi con gli stabilimenti balneari che offrono comodità per tutti e le discoteche e locali notturni che hanno reso famosa l'estate romagnola.

Rimini però non è solo un incantevole mare e divertimento: la storia della città infatti è molto ricca ed il centro storico è stato negli ultimi anni riscoperto e valorizzato come anche i suoi importanti monumenti di cui sicuramente il Tempio Malatestiano, realizzato da Leon Battista Alberti nel XV secolo, è uno dei più visitati. Anche le testimonianze romane sono molto importanti come il Ponte di Tiberio da dove inizia la via Emilia e l’imponente Arco di Augusto.

Rimini quindi sa offrire la tranquillità di una cittadina di medie dimensioni (circa 150.000 abitanti) ed i servizi di un capoluogo di provincia, con una grande offerta culturale e di divertimento durante tutto l'anno, oltre ad una cucina delle più ricche in regione.

A Rimini il mercato edilizio è molto dinamico e si possono trovare appartamenti a prezzi davvero vantaggiosi che con un intervento di ristrutturazione dei bagni o della cucina potrà essere completamente personale.

Altre città dell’Emilia Romagna

Se preferisci evadere dal caos estivo di Rimini e dai turisti alcune delle mete più interessanti sono Cesena e Forlì, ma anche Faenza, Imola o la stessa Ravenna, città che al pari del capoluogo riminese offrono una qualità della vita molto alta con eventi e luoghi di interesse per tutti oltre la vicinanza con il mare, con parchi naturali come la Riserva naturale Salina di Cervia o il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola nell'entroterra romagnolo.

Cesena è sicuramente una delle città più vivibili: con una popolazione di quasi 100.000 abitanti è capoluogo della provincia Forlì-Cesena a pochi chilometri di distanza da questa città.

Nel 2005 ha riconosciuto come "Memoria del Mondo" la Biblioteca Malatestiana, la prima biblioteca civica italiana fondata nel 1452, ma la sua storia e cultura ha molto altro da offrire.

Uguale importanza ha Forlì, capoluogo insieme a Cesena dell'omonima provincia è una città del preappennino tosco-romagnolo a pochi chilometri di distanza dalla costa adriatica.

La sua storia risale fino al paleolitico con tracce di insediamenti a Monte Poggiolo una collina a pochi chilometri di distanza dalla città.

L'elenco delle città o paesi in cui potersi trasferire magari acquistando una casa e ristrutturandola è davvero lungo perchè la qualità della vita in Emilia-Romagna è molto alta ed è per questo che questa regione è sempre stata la meta per molti italiani.

Anche per questo motivo sul territorio si possono trovare molte ditte edili ed aziende specializzate in ristrutturazioni (cucine, bagni, saloni, camere da letto, impianti e pitture delle pareti) a cui rivolgersi in caso di bisogno.

I vantaggi di vivere in Emilia Romagna

Come abbiamo appena sottolineato la qualità della vita in Emilia-Romagna è molto alta e abbiamo parlato di alcune delle città romagnole in cui molte persone decidono di trasferirsi ristrutturando una casa in cui vivere o una seconda casa per le vacanze.

Anche le città emiliane offrono un alto tenore di vita e sicuramente i servizi e le possibilità di vivere bene in città come Ferrara o Parma sono molto alte oltre alla grande storia, alla gastronomia ed importanza culturale che tutt'oggi hanno.

Decidere di cambiare città trasferendosi da una regione ad un'altra per avere maggiori possibilità lavorative o servizi migliori o per questioni di studio può porre molti dubbi e domande: quale regione infatti conviene scegliere.

Rispetto alle regioni vicine, come il Piemonte, la Lombardia o il Veneto, sicuramente l'Emilia-Romagna offre un clima più mite, la vicinanza con il mare, una vita più rilassata e gioiosa tipica della romagna, una cultura e storia antica ed unica ed una delle tradizioni gastronomiche più importanti che hanno contribuito a far conoscere la cucina italiana in tutto il mondo.

Al pari di regioni come la Toscana sa offrire molti scenari che cambiano dalla montagna al mare, ma essendo per metà della sua superficie pianeggiante è una regione molto più comoda in cui è facile spostarsi agevolmente cosa che ha favorito anche l'insediamento di molte aziende, fabbriche anche di grosse dimensioni ed importanti poli logistici.

Le ragioni per decidere di vivere in Emilia-Romagna sono davvero molte ed il mercato immobiliare, specie quello legato alle ristrutturazioni, è molto ricco con soluzioni per tutte le necessità e sicuramente potrai trovare quella che meglio si adatta alle tue.