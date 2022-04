La Pro Loco di Gorra e Olle ha il suo nuovo direttivo: presidente Emilio Bolla

La sera del 30 marzo con 106 votanti è stato eletto il nuovo direttivo della Pro loco di Gorra e Olle A.P.S. che per il quadriennio 2022-26 sarà guidato dal presidente Emilio Bolla.

Simona Canepa è invece la Vice Presidente, Anna Bacconi la segretaria e Emilio Cocchi, cassiere.

Come consiglieri sono stati eletti Mario Aiello, Fabio Aiello, Luca Aiello, Daniele Amato, Rosalba Cassalino, Matteo Cempoli, Gabriele Chiazzaro, Antonella Cocchi, Elena Cocchi, Marisa Folco, Christian Granero, Mauro Maggi, Mauro Martino, David Obando, Roberto Polidori, Sonia Polidori, Emiliano Stracci.

Probiviri: Avvocato Giovanni Ferrari Barusso, avvocato Umberto Luzzi, Federico Secondo.

Revisori dei conti Mauro Bolla, Enrico Vallarino, Vittoria Rossello.

Nella stessa serata è stato approvato il bilancio consuntivo 2021 ed in assemblea straordinaria è stato approvato il nuovo statuto conforme al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 (codice del terzo settore).

Il prossimo appuntamento della Pro loco di Gorra e Olle A.P.S. è per il prossimo 9 aprile, sempre alle ore 21 presso la sede sociale, per eleggere il nuovo gruppo giovanile come previsto dal regolamento interno approvato nella stessa assemblea del 30 marzo.