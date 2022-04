Covid, 141 i nuovi casi positivi nel savonesi, stabile il numero degli ospedalizzati. Due le vittime in Liguria

Sono 1.011 i nuovi positivi registrati oggi in Liguria. 118 i nuovi casi registrati a Imperia, 141 a Savona, 526 a Genova e 223 a La Spezia.

In totale i casi positivi nell'imperiese sono 1968 (-33).

Resta stabile il dato degli ospedalizzati in Asl2 dove ci sono 54 ricoverati in media intensità di cui uno ricoverato in terapia intensiva.

In totale, in Liguria, sono 260 (+2) le persone che si trovano in ospedale e di queste 9 sono in terapia intensiva (+1).

Due i decessi registrati nella nostra regione. Al policlinico San Martino di Genova è morto un 63enne mentre all'ospedale di Sarzana è deceduto un uomo di 86 anni.

Nella nostra provincia infine, in sorveglianza attiva domiciliare si trovano 98 persone.

Il quadro completo sulla diffusione del Covid in Liguria a questo LINK (Dati Alisa -Ministero)