Il Partito Animalista Italiano contro il primo allevamento intensivo di polpi al mondo: Flash Mob anche a Savona

Alle ore 12.00 in diverse Piazze d'Europa, in Italia promosso dal Partito Animalista Italiano, si terrà un Flash Mob internazionale contro il primo allevamento intensivo di polpi al mondo che si sta per aprire in Spagna, iniziativa che viene racchiusa nell'hastag #StopOctopusFarm.

Sui social gli organizzatori daranno ampio risalto l'evento che per ora, in Italia pur sotto il maltempo per ora le piazze che hanno dato adesione sono 2 punti a Napoli, Terni, Catania, Bologna, Roma, Milano, Messina, Bari, Savona, Varese, Lamezia Terme, sempre in Campania Santa Maria Capua Vetere e Capua, ma si conta come in giornata le Piazze in favore dei diritti animali aumenteranno.