Savona, il 5 aprile la conferenza “Strumenti mentali nella lotta contro il Covid”

A due anni di distanza dalla sua esplosione la pandemia causata dal virus SARS-Cov2 non è stata ancora definitivamente debellata, ma l'emergenza che ha mietuto centinaia di migliaia di vittime e stravolto la vita di milioni di persone può dirsi – almeno provvisoriamente – superata. E' indubbio che il superamento di tale emergenza rappresenti una vittoria della scienza che - attraverso i vaccini, le misure di protezione e una presenza attenta e costante nella vita quotidiana - sta forse conducendo in porto una sfida che due anni fa sembrava insostenibile.

Ma la conoscenza medica deve oggi affrontare un'inattesa e profonda contraddizione: quella che vede contrapposti da un lato i risultati della ricerca scientifica e dall'altro una percezione della scienza che continua a permanere incerta o negativa. Questa contraddizione non dipende solo dagli avversari della scienza (che non sono mai mancati) ma da molti dei suoi stessi propagatori, che nei tempi della pandemia si sono comportati in maniera del tutto non–scientifica.

La conferenza dal titolo “Strumenti mentali nella lotta contro il Covid” - organizzata dal Centro di documentazione “Logos” e dall'Associazione culturale "G. Rossini" di Savona, con il patrocinio dell' Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Savona e dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Savona - vuole essere un tentativo di contrastare questa tendenza, partendo dalla premessa che la scienza va praticata, non predicata. Analizzando il modo in cui i risultati della ricerca scientifica hanno modificato e migliorato le terapie anti CoVid ed attraverso una descrizione sintetica del metodo scientifico i relatori - tutti di primissimo piano - hanno tentato di sviluppare una tesi sulla pandemia basata su ipotesi ed evidenze sperimentali, elaborando quindi un modello della dinamica del CoVid per individuare le strategie ottimali nel contrasto a ciò che fino a ieri sembrava invincibile.

L'appuntamento è per martedì 5 aprile 2022, con inizio alle ore 17.30, presso la Sala Multimediale “Stella Maris” (g.c.) in piazza Rebagliati 2B a Savona. L'ingresso è libero.