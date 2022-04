I sacchetti forniti ai banchi del mercato per la vendita non sono biodegradabili come prevede la legge 123 del 2017 e la polizia locale lo ha sanzionato.

Questa mattina nell'ambito dei controlli degli agenti al mercato del lunedì di Savona è stata rilevata l'irregolarità del fornitore.

Lo stesso è stato sanzionato con una multa di 3000 euro. La sanzione varia da 2500 a 5000 euro.