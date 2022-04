Pietra, dieci candeline per il Bar Sati: una famiglia allargata tra cortesia e qualità

In questi anni i due nuovi gestori, passo dopo passo, hanno rinnovato il locale e inserito alcune novità senza però stravolgere un ambiente da sempre caro ai cittadini pietresi e non. Il Bar Caffetteria Sati è da sempre punto di riferimento di tanti amici ma anche di tanti visitatoti e dipendenti del vicino nosocomio.

Il 18 febbraio 2022 la nuova gestione del Bar Sati di via XXV Aprile (davanti all'ospedale di Santa Corona) ha spento le sue prime dieci candeline: sono, infatti, ormai passati dieci anni da quando Cristian e Giovanni hanno raccolto il testimone dalla storica famiglia Belotti, che lo ha gestito per un lungo periodo.

"Sono stati dieci anni impegnativi - racconta Giovanni - Siamo cresciuti come attività e come persone. Abbiamo conosciuto tanta gente, tanti ormai sono amici a tutti gli effetti e ci accompagnano dal primo giorno in cui abbiamo messo piede in questo locale; altri si sono aggiunti con il tempo ma tutti fanno ormai parte della nostra famiglia allargata".

"Ed è stato proprio grazie a loro che siamo arrivati a questo primo importante traguardo - ci dice invece Cristian - Gli ultimi due anni sono stati duri a livello fisico e soprattutto mentale, siamo stati aperti in tutte le fasce di colore quando ci è stato consentito, anche per dare il nostro supporto in una situazione così difficile cercando di poter allietare un po' questi momenti con caffè, cappuccini e tutti i nostri prodotti, o semplicemente con due parole di conforto".