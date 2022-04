Valutazione immobiliare: quanto vale la tua casa?

Hai deciso di mettere in vendita il tuo immobile o vuoi solo sapere quanto vale la tua casa? Conoscere il prezzo di vendita, anche se solo per ipotesi, è indispensabile. Tuttavia può essere difficile stabilire un prezzo onesto e in linea con i valori di mercato del periodo. Creare le condizioni ideali per ricevere delle offerte, può essere più difficile di quanto si possa pensare. Il numero di offerte che ricevi per il tuo immobile in vendita dipende da tanti fattori, tra cui il principale resta ovviamente l’effettiva domanda presente sul mercato per il genere di immobile. Può succedere di trovare qualcuno poco esperto in una situazione di bisogno che sia disposto a pagare un prezzo superiore ma è assai improbabile come situazione. Sopravvalutare il prezzo può essere una strategia che non paga perciò per attirare dei potenziali acquirenti, devi conoscere il valore corretto.

Per determinare il valore reale della tua casa, esiste un algoritmo stabilito dall’osservatorio del mercato immobiliare, indicato dalla sigla OMI. Si tratta di un servizio offerto dall’agenzia delle entrate che puoi incrociare con altri dati come quello relativo alla visura catastale.

È sempre molto utile fare un confronto con proprietà simili messe in vendita nella stessa zona e nello stesso periodo. Infatti, il valore degli immobili può cambiare molto in base al periodo di vendita perciò ricorda di considerare bene il momento in cui vendere e affacciati sul mercato immobiliare. Oltre al periodo e alla collocazione della casa, ci sono poi altri fattori che entrano nel computo finale. Si tratta di caratteristiche quali il piano, l’esposizione alla luce, il tipo di riscaldamento, etc. che concorrono alla formazione del prezzo reale.

Bisogna poi tenere conto che tante volte l’offerta sarà particolarmente più bassa rispetto a quanto chiedi. Se vuoi che ci sia concorrenza e offerte al rialzo tra i potenziali acquirenti, il consiglio migliore è avvicinarti il più possibile al prezzo reale di mercato mettendo da parte i sentimentalismi. Infatti, molti sono tenuti a sopravvalutare il valore della propria casa solo perché ci hanno effettivamente vissuto e si sono creati dei ricordi. Il prezzo iniziale di richiesta e il prezzo reale di vendita finale possono essere molto diversi tra di loro se non tieni contro di questo aspetto.

Le tempistiche riguardo a una vendita immobiliare si aggirano intorno agli otto mesi circa ma bisogna sempre considerare che gran parte di questo tempo viene speso per la fase di negoziazione cioè per convincere i venditori ad abbassare il prezzo. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra la disponibilità ad abbassare il costo ed essere intransigenti.

Infine, devi anche tenere conto della parte che spetta all’agenzia immobiliare, dato per certo che alcuni agenti sono poco onesti e gonfiano i prezzi per aumentare la loro provvigione. Molti venditori si fanno abbindolare dagli agenti che valutano molto generosamente l’immobile senza però tenere conto dei valori reali di mercato.

Per riassumere, se vuoi stabilire il valore immobiliare della tua proprietà utilizza strumenti oggettivi e ricordati affidati a un’agenzia immobiliare onesta.