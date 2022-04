I vertici regionali di Fratelli d'Italia in Val Bormida, al centro elezioni e sanità: "Serve una seconda automedica a Cairo"

Pomeriggio di incontri sul territorio di Matteo Rosso, commissario ligure del partito di Giorgia Meloni, che insieme al commissario provinciale Claudio Cavallo ha incontrato il vicesindaco di Millesimo Francesco Garofano, commissario per la Val Bormida del partito, il sindaco di Carcare Christian De Vecchi, responsabile provinciale di FdI per gli enti locali, e l’avvocato Monica Bisazza, responsabile provinciale del dipartimento professioni.

Insieme hanno analizzato le priorità locali partendo da quelle sanitarie, argomento molto sentito proprio a Cairo Montenotte che sarà interessata dalle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno.

Nella proposta di Fratelli d’Italia, per cercare di andare incontro alle esigenze dei cittadini, vi sono la richiesta di un ritorno alle prestazioni sanitarie che erano attive nell’epoca pre Covid e la richiesta di una seconda automedica, necessaria per questo territorio affermano dal partito.

"Oggi abbiamo potuto approfondire alcuni temi che mi sono stati posti dal territorio, anche in prospettiva delle imminenti elezioni amministrative del 12 giugno, e su un tema che mi sta molto a cuore, quello sanitario - dichiara Matteo Rosso -. Voglio essere molto chiaro: a Cairo Montenotte chiediamo una seconda automedica che possa venire incontro alle esigenze del territorio valbormidese, che va tutelato anche dal punto di vista sanitario, oltre che il ritorno alla normalità nelle prestazioni pre covid".

"Sono molto fiero di una classe dirigente come quella di Fratelli d’Italia - ha continuato Rosso - ben radicata sul territorio e, come in questo caso, in prima fila in qualità di amministratori pubblici che ogni giorno affrontano le tante esigenze dei loro concittadini. La politica del territorio significa proprio questo: impegnarsi per primi e metterci la faccia con coerenza, la medesima che ci sta ripagando nelle intenzioni di voto degli italiani e dei liguri”.

Claudio Cavallo, attivissimo commissario della provincia di Savona, ha organizzato anche gli incontri con i candidati a Cairo, Monica Bisazza, e Altare, Manuel Longagna.



“Questi incontri sono molto utili – conferma Cavallo – La forza di Fratelli d’Italia si vede anche in queste occasioni dove gli incontri organizzativi e politici si fanno sul territorio per ascoltare al meglio le esigenze e le idee di chi ogni giorno si mette a disposizione di una comunità. Oggi, ad esempio, dobbiamo tutelare il lavoro e la piccola e media imprenditoria locale che ha sostituito le grandi fabbriche del passato in questa valle”.