Savona, bando Pnrr "Sport e inclusione sociale", la Lega: "Il sindaco Russo informi sui progetti presentati"

Scadrà il prossimo 22 aprile il termine ultimo per i comuni di presentare progetti, e quindi domande di finanziamento, per la Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedicata a "Sport ed inclusione sociale".

"In questa sono previsti tre cluster di intervento, tutti di interesse per il Comune di Savona" spiega il capogruppo della Lega in consiglio comunale nonché ex assessore proprio allo sport, Maurizio Scaramuzza, presentando un'interpellanza a riguardo rivolta al sindaco Russo.

"Chiediamo di essere informati, data la prossimità della data di scadenza, sullo stato di avanzamento delle manifestazioni di interesse richieste dal Dipartimento, con relativa domanda di partecipazione. Chiediamo inoltre di informare la cittadinanza in merito alle tipologie di interventi che verranno presentati per accedere ai fondi di cui sopra" scrivono gli esponenti del Carroccio.