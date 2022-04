Mancano gli assessori, sospeso il consiglio regionale

Consiglio regionale sospeso questa mattina per l'assenza degli assessori. E' successo questa mattina in Regione. A far notare l'assenza e chiedere la sospensione dei lavori è stato il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi.



“Questa non è la prima né l’ultima volta che a oltre un’ora dall’inizio del consiglio non ci sono gli assessori in aula per rispondere alle interrogazioni dei consiglieri. Per l’ennesima volta la Giunta Toti dimostra lo scarso rispetto delle istituzioni. Un ulteriore elemento di imbarazzo che ha costretto il presidente del consiglio a sospendere la seduta per 20 minuti”, afferma il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi che ha fatto notare l’assenza degli assessori, in mancanza dei quali il Presidente del Consiglio ha dovuto sospendere la seduta.