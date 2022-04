Coronavirus, 1.979 nuovi casi registrati oggi in Liguria

Sono 1.979 i nuovi positivi registrati oggi in Liguria, a fronte di 2.841 tamponi molecolari, a cui si aggiungono 11.417 test antigienici rapidi.

1.185 i nuovi casi registrati a Genova (1.000 in Asl3 e 185 in Asl 4), 174 a Imperia, 333 a La Spezia e 278 a Savona. 9 casi non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

Nella giornata di oggi si registra il decesso di 6 persone.

Casi per provincia di residenza:

Genova: 8.985 (-68)

La Spezia 2.931 (-93)

Savona 2.494(-68)

Imperia 1.873 (-85)

Residenti fuori regione o estero 352

Altro o in fase di verifica 530

Totale 17.165 (-322)

Ospedalizzati: 258 (-5); 8 (-1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 34 (=); 3 in terapia intensiva

Asl 2 - 52 (-1); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 45 (+5); 2 in terapia intensiva

Galliera - 46 (-7); 1 in terapia intensiva

Gaslini - 2 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 24 (-3); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 22 (=); 1 in terapia intensiva

Asl 5 - 33 (=); 1 in terapia intensiva

* 1 non vaccinati, 7 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)



Isolamento domiciliare: 16.896 (-320)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 369.565 (+2295)

Deceduti: 5.213 (+6)

Soggetti in sorveglianza attiva:

Asl 1 - 0 Asl 2 - 47 Asl 3 - 698 Asl 4 - 0 Asl 5 - 124

Totale Liguria - 869