Piana (vice presidente Regione): "Liguria e Toscana unite nel recupero del frumento autoctono 'Avanzi 3-Grano 23'"

Le eccellenze del gusto non conoscono confini amministrativi. E’ la storia a lieto fine di una antica varietà di frumento tenero, coltivato tra Toscana e Liguria, a rischio estinzione.

"Non possiamo perdere la straordinaria biodiversità che ci connota da sempre e che ha reso la Liguria meta di continua riscoperta ancor oggi – spiega il vice presidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana - Per questo, insieme alla Toscana, abbiamo iscritto congiuntamente all’Anagrafe nazionale della biodiversità il frumento “Avanzi 3- Grano 23”, dopo un accurato lavoro degli Uffici per rilanciarne la semina. Un’unione etimologica simbolica, che riprende entrambe le denominazioni con cui è stato coltivato per anni sia in Liguria sia in Toscana, soprattutto in Val di Vara e in Lunigiana".

"Tale operazione ben si inquadra nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale e punta al ritorno di una coltivazione capace di adattarsi bene ad ambienti di montagna o ai sistemi di coltivazione biologica. Inoltre, mostra caratteristiche nutrizionali eccellenti. Ringrazio per la sinergia la vice presidente e assessore all’Agricoltura della Regione Toscana Stefania Saccardi, l’Università di Pisa, il Consorzio ‘Il Cigno’ e gli Uffici che hanno cooperato per questo reingresso nel paniere dei tesori del gusto made in Italy" conclude Piana.