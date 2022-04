Albenga, “Senza Pronto Soccorso si muore”: la protesta continua con una lenzuolata il 23 e 24 aprile

“SENZA PRONTO SOCCORSO SI MUORE” scritto su un lenzuolo bianco, o su un cartello, un telo o uno striscione, esposto su balconi, cancellate, ovunque possibile. È la nuova iniziativa del movimento apartitico #senzaprontosoccorsosimuore che chiama a raccolta tutta la cittadinanza nel comprensorio che fa capo all’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, invitando sabato 23 e domenica 24 aprile a una straordinaria “lenzuolata” per richiamare l’attenzione sulla necessità di far riaprire il Pronto Soccorso ingauno.

“Sarà importante la partecipazione massiccia della gente di Albenga, Alassio, Laigueglia, Andora, Ceriale e di tutti i paesi delle vallate. Per chi non riuscisse a preparare la scritta, basterà esporre un lenzuolo bianco come segno di adesione e solidarietà – spiegano gli organizzatori -. Tutto il territorio deve farsi sentire. Fotografate e pubblicate ovunque possibile queste testimonianze”.

Le associazioni che fanno parte del movimento sperano in una grande adesione: “Sarebbe bella la collaborazione delle famiglie, delle scuole, delle squadre sportive, di tutti insomma, perché il Pronto Soccorso aiuterà tutti!”.

Il 23 e 24 aprile sarà quindi un fine settimana all'insegna di una protesta forte e partecipata, ma sempre civile, come finora sono state tutte le iniziative del movimento #senzaprontosoccorsosimuore.