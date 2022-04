Carcare, via le preiscrizioni per il centro di aggregazione dedicato ai bambini iscritti alla scuola primaria

"La riapertura del servizio, al momento dedicata esclusivamente ai bambini e bambine della scuola primaria, è stata una scelta ponderata che mette in relazione le esigenze della comunità e quelle che sono le limitazioni dovute alle normative Covid. L’obiettivo rimane quello di estendere, in un futuro, l’offerta anche ad altre fasce di età - concludono dal comune - L’ammissione al servizio verrà comunicata, non appena possibile, mediante il canale informativo scelto durante la compilazione del modulo di preiscrizione In caso di richieste eccedenti i posti, sarà redatta apposita graduatoria".

Per ulteriori informazioni consultare il sito istituzionale del comune di Carcare.