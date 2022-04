La Marina del Porto di Alassio grande protagonista del Festival della Cucina con i fiori con incontri, libri e degustazioni

Dall'8 all'11 aprile la nuova Experience della Città del Muretto una contaminazione culturale squisitamente ligure: la cucina e i fiori, promuovendo anche un modo diverso e innovativo di fare gastronomia. All’interno del programma la mattina del sabato vede grande protagonista la Marina del Porto di Alassio con l’arrivo della passeggiata botanica della cuoca Selvatica, Eleonora Matarrese, la presentazione del libro “Cucinare in barca” di Roberto Pisani e una degustazione di pescato del giorno con i fiori preparata dall’Ittiturismo L’isola. Il tutto condito con la simpatia del volto del Festival, il conduttore televisivo, Patrizio Roversi.

Ecco il Programma di sabato mattina al Porto

L’intera giornata sarà seguita dal TG ITINERANTE, rubrica di approfondimento turistico/culturale a cura dei TGR LIGURIA.

Programma della mattina – Escursione da Torre Vegliasco e Marina di Alassio – Porto Luca Ferrari, ore 10.00“Dai sentieri al mare alla scoperta delle erbe e dei fiori eduli” in compagnia della cuoca selvatica, Eleonora Matarrese e la Guida dei sentieri Tata Mugnosso.

Punto di ritrovo dell’escursione la Torre Adelasia di Vegliasco in strada Vicinale di Moglio. Il percorso si svilupperà sopra la costa e il Monte Bignone passando per Solva fino a raggiungere La Marina di Alassio.

ore 11.30 presso la Marina di Alassio “Fiori ed erbe in cambusa” in compagnia di Roberto Pisani, giornalista enogastronomico autore del libro “Cucinare in barca”.

A seguire degustazione di vini del territorio promossi da Vite in Riviera, presentati dalla Federazione Italiana Sommelier Savona-Imperia.

Ed inoltre degustazione di innovativi cocktails con i fiori realizzati in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi”

E per chi vorrà fermarsi a pranzo nel porto potrà approfittare della proposta dell’Ittiturismo L’Isola, che per l’occasione propone piatti di pesce cucinati con i fiori, fra cui un delizioso “Raviolone al Cefalo dorino, con crema di Borragine ed i suoi fiori, Per info e prenotazioni 3335307384

“Il Festival della Cucina con i fiori - spiegano il Presidente della Marina di Alassio, Rinaldo Agostini e il Presidente della Gesco, Igor Colombi - è un progetto che le società partecipate hanno deciso di organizzare con il Comune di Alassio, in seno al progetto Experience, quale evento ricorrente di primavera per la nostra Città in ambito gastronomico e che va ad aggiungersi alle già numerose offerte legate al mare e ai sentieri”.

La direzione artistica del Festival è affidata a Claudio Porchia, Presidente Associazione Ristoranti della Tavolozza, che ha ideato e promosso l’evento

A questo link il programma completo: https://www.traveleat.it/2022/03/24/leggi-notizia/argomenti/eventi-26/articolo/sara-patrizio-roversi-il-conduttore-del-terzo-festival-nazionale-della-cucina-con-i-fiori-il-progr-14.html.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti.