"Speravamo di farli passare inosservati, ma ci è andata male...". I dinosauri fanno capolino nel centro storico di Albenga. L'amministrazione comunale attraverso la propria pagina Facebook ha dato la notizia (in tono scherzoso) alla cittadinanza.

Si tratta di una delle tante sorprese in programma per la nuova edizione di Fior d'Albenga. L'evento si terrà nella città ingauna dal 16 aprile all'8 maggio. Come tema per le aiuole è stato scelto "il grande cinema".