Progetto Spiagge Pulite a Savona, gli studenti del Ferraris Pancaldo e del Comprensivo IV al lavoro per pulire la spiaggia dello Scaletto (FOTO e VIDEO)

Different but not less. Questa la frase scritta nella spiaggia dello Scaletto dei Pescatori alle Fornaci a Savona in occasione del progetto “Spiagge pulite” che ha visto coinvolte 4 classi dell'istituto Ferraris Pancaldo e una dell'istituto comprensivo Savona IV in collaborazione con il comune di Savona.

L’iniziativa si incardina nell’ambito dell’educazione civica e ha lo scopo di far toccare con mano ai ragazzi cosa significa pulire le spiagge da ogni genere di rifiuto e come sia ovviamente meglio non sporcare, non per ragioni estetiche ma per la salvaguardia delle spiagge, del mare, delle sue creature marine e in generale di tutto l’ambiente.

I sacchetti per la raccolta saranno forniti dalla società Ata, che si occupa di rifiuti.

Dopo aver ascoltato i diversi accorgimenti illustrati dagli esperti gli studenti hanno così iniziato a raccogliere il legname e i rifiuti presenti sul litorale.

"Non è facile vedere un istituto comprensivo, una scuola media e un istituto superiore che si incontrano e fanno attività insieme. Sono orgogliosa e stiamo pensando di coinvolgere altri comprensivi ripetendo l'iniziativa. È importante fare educazione civica sul posto e siamo qui per facilitare i processi" ha spiegato il vicesindaco e assessore alle politiche educative Elisa Di Padova.

“La questione dei rifiuti a Savona - ha proseguito l'assessore alla transizione ecologica Barbara Pasquali - è centrale. Questa iniziativa è in linea con il pensiero dell’amministrazione che, oltre all’azione di stimolo continuo nei confronti di Ata perché le fasi della pulizia e della raccolta tendano a migliorare, vuole anche responsabilizzare i cittadini. Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte per il bene della città”.

“È importante abbinare l’aspetto di approfondimento teorico che noi facciamo a livello curricolare a delle azioni pratiche perché altrimenti i ragazzi rischiano di non capire di cosa realmente si sta parlando - ha detto il dirigente del Ferraris Pancaldo Alessandro Gozzi - Essere qui in spiaggia a renderci conto che potrebbe essere più pulita e dare una mano affinché ciò accada e che il mare porta la plastica, è un passaggio molto importante perché gli studenti capiscano questi temi così all’ordine ma al lato pratico quanto realmente riescono a penetrare nelle loro coscienze”.

“L’obiettivo è di fornire le conoscenze ma di creare anche quelle condizioni per l’esercizio della cittadinanza attiva e consapevole, la collaborazione tra la scuola e il comune è importante. La democrazia va coltivata ed è colpito non solo delle istituzioni ma dipende dalla consapevolezza dei nostri ragazzi. Questa è la scuola diffusa e aperta che vogliamo. L’obiettivo in prospettiva è di aumentare il numero degli alunni di altri istituti del territorio” ha concluso la dirigente del Comprensivo Savona IV Marietta Squillante.