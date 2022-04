Provincia, via ad uno studio di fattibilità per risolvere il problema dei ribaltamenti dei camion sulla Sp 29 a Montemoro

Via ad uno studio di fattibilità per migliorare il tracciato, tramite un bypass, sulla Sp29 del Cadibona all'altezza della frazione di Montemoro nella curva a gomito presente al km 146+800 teatro del ribaltamento di 4 tir in dieci anni sempre nello stesso punto.

La Provincia ha quindi deciso di individuare una soluzione che consenta di aumentare la sicurezza stradale e quella degli immobili privati, in quanto è presente proprio un'abitazione sul quale i mezzi pesanti si sono appoggiati nelle diverse occasioni.

Quel tratto di strada nel 2011 è stato allargato e come hanno spiegato i residenti, potrebbe essere quella la causa dei 4 sinistri che si sono verificati. Il 18 agosto di 10 anni fa, passando per il primo aprile del 2015, il 27 febbraio del 2020 e infine nella serata di ieri. Fortunatamente con nessun ferito.

Palazzo Nervi ha quindi affidato l'incarico ad un ditta e nei mesi scorsi aveva già effettuato una prima parte di lavori di manutenzione con il ripristino delle barriere danneggiate, la posa di segnaletica con pannelli luminosi e il taglio delle alberature a valle, per un incremento della visibilità stradale. Inoltre era stata risistemata la pavimentazione stradale.

"L'amministrazione sta affidando a professionisti esterni la verifica della possibilità di un progetto di variante per la realizzazione di un nuovo tracciato che porterebbe a dismettere tale tratto" avevano spiegato dalla Provincia.