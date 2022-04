"Risoluzione del contratto illegittima e infondata". Ires fa causa alla Provincia per i lavori della Superstrada di Vado

Sono destinati ad allungarsi ulteriormente i tempi per la conclusione dei lavori di riqualificazione della Superstrada tra Savona e Vado, fermi da diversi mesi e su cui grava ormai la scure di un contenzioso legale tra Provincia di Savona, ente responsabile della progettazione e dell'appalto, e il raggruppamento di imprese Ires, affidataria dell'esecuzione.

I lavori, dall'importo complessivo di oltre 11 milioni di euro per l'intero progetto, sono stati stoppati lo scorso ottobre dopo altri due momenti di stallo nell'aprile e nel luglio del 2021: da lì, in seguito a una relazione del direttore dei lavori nella quale si contestavano gravi inadempimenti e ritardi la decisione della Provincia di rescindere il contratto chiedendo un risarcimento alla società.

L'ultimo capitolo, per il momento, della vicenda chiama infatti in causa il Tribunale civile di Genova, sezione Imprese, dove quest'ultima ha presentato ricorso richiedendo un maxi risarcimento milionario a Palazzo Nervi per i mancati introiti dai lavori già eseguiti e quelli ancora da concludere, oltre che per un danno curriculare patito: il tutto, sommato, porterebbe l'ente provinciale a dover sborsare quasi 2 milioni e mezzo di euro.

Secondo i giudici genovesi non risulterebbe, in primo luogo, legittima e fondata (per carenza dei necessari presupposti) la rescissione del contratto. Da qui, il grave inadempimento sarebbe, sempre secondo quanto si apprende dalla decisione del tribunale, imputabile alla Provincia di Savona stessa.

Con un decreto presidenziale a firma del presidente Pierangelo Olivieri l'ente ha quindi deciso di presentare un contro ricorso affidato all'avvocato Mariano Protto conferendogli "ogni più ampio potere di legge, ivi compresa la facoltà di chiamare terzi in causa, conciliare, transigere e rinunciare agli atti".

Dal 2018, anno in cui venne firmato il protocollo d'intesa che vedeva coinvolta anche l'Autorità di Sistema, alla conclusione dei lavori, prevista entro 84 settimane dal loro avvio (salvo i naturali contrattempi legati a forniture e problematiche emerse durante l'esecuzione dei lavori, come lecito attendersi da ogni cantiere), i tempi si allungheranno ulteriormente. E la strada rimane un cantiere a cielo aperto con la necessità di una messa in sicurezza sempre più palese e profonda.