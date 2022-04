Toirano, rifacimento segnaletica orizzontale: due giorni di lavori

"Continuano le operazioni di manutenzione ordinaria per le vie del nostro comune". Cosi commenta in una nota il sindaco di Toirano Giuseppe De Fezza.

"Nei giorni a partire dal 7 all’8 aprile il servizio di polizia locale ha dato mandato affinché venisse ripresa la segnaletica orizzontale. Ciò comporterà che in alcune zone e ad alcuni orari ci saranno dei divieti di sosta, studiati assecondando le necessità dei nostri concittadini secondo il seguente calendario:

- il 7/04 al mattino, dalle 8.30 fino a fine lavori ci sarà il divieto di osta in Largo Sgorini e in via P. Mainero fino al civico 51;

- il 7/04 al pomeriggio dalle 14.00 a fine lavori ci sarà il divieto di sosta in Largo 12/08/44, via Braida con area specifica al carico e scarico nei pressi del dehor del bar “U tanun du cafè”, in piazza Renè e Ugo Rosciano;

- l'8/04 al mattino dalle 8.30 fino a fine lavori ci sarà il divieto di sosta in via San Francesco d’Assisi, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, in particolare gli stalli dell’autobus Tpl Linea, via del carretto, via Braietta, via Maccagne, via Bacchetti e le intersezioni di via Pietro Arnaldi;

- l’8/04 al pomeriggio dalle 17.00 a fine lavori ci sarà il divieto di sosta in piazza Giuseppe Corrado-Braissa e piazza Mario Cennamo".

"Ci scusiamo per il disagio che potremmo creare, ma è funzionale al miglioramento della viabilità e del decoro del nostro comune" conclude il primo cittadino De Fezza.