Varazze, dopo due anni di stop causa pandemia torna la tradizionale processione di Santa Caterina

Dopo due anni, stoppata dalla pandemia, ritorna la tradizionale e storica processione di Santa Caterina a Varazze.

Ad annunciarlo il sindaco Luigi Pierfederici e don Claudio Doglio al termine di una riunione avuta ieri con le confraternite e associazioni varazzine.

Nel 2020 e 2021 si è svolta infatti in forma ridotta ma con un valore spirituale più che mai intatto.

La processione non aveva visto partecipare i cittadini ma solo le istituzioni che erano partite dalla Statua di Santa Caterina nella Marina di Varazze con tappa sul Ponte del Teiro per la benedizione ai Monti, in Piazza Bovani per la benedizione al mare terminando in Piazza Santa Caterina dove al termine della messa era stato effettuato il pellegrinaggio al Santuario della SS. Trinità (Chiesa di Santa Caterina) per la celebrazione del rito e lo scioglimento del voto.

Il 30 aprile però i varazzini potranno tornare, dopo il biennio di stop legato dall'emergenza Covid, a celebrare la santa per la quale sono particolarmente devoti. Un giorno praticamente che si attende 365 giorni l'anno e che vede la città fermarsi in una giornata di commozione, devozione, gioia, sentimento immersa nello stupefacente "ballo" dei cristi nella navata della chiesa di Sant'Ambrogio.

"Cercheremo di fare tutte le cose secondo tradizione, mantenendo gli orari e gli schemi che la tradizione degli antenati ci ha insegnato" ha spiegato Don Claudio Doglio.

"Stiamo pensando di mettere qualche piccola indicazione dal punto di vista sanitario ma la notizia importante è che potremo tornare a celebrare la nostra santa" ha proseguito il sindaco Pierfederici.