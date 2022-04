Al "Calasanzio" di Carcare concluso il progetto europeo "Eurovisions - Sounds and colours of our Europe"

La Students’ Conference del 28, 29 e 30 marzo ha concluso il progetto "Eurovisions - Sounds and colours of our Europe - Photography", nell’ambito di Erasmus+, cui anche quest’anno ha partecipato il Liceo Calasanzio di Carcare.

Le attività, articolate in un ciclo triennale di eventi tematici, hanno sviluppato quest’anno quello della fotografia.

I 12 studenti coinvolti (Erica Musso, Sofia Perrone e Michela Suffia della IV LC; Chiara Guastalli e Alice Olivieri della IV D; Matteo Falamischia, Giorgia Scarrone e Beatrice Iozzi della IV E; Francesco De Bon ed Elena Ghigo della IV A; Ioana Cristiana Oprea e Gaia Strazzarino della 4B) tra i più meritevoli frequentanti le classi quarte, hanno partecipato, a partire da novembre, a diversi incontri con le scuole europee di Aurich (Germania), Vollen (Norvegia), Kepno e Wroclaw (Polonia) e con il Gymnazium di Pribram (Repubblica Ceca) che ha anche ideato una serie di tutorial e attività volte alla realizzazione di una virtuale città europea che portasse l’impronta di tutte quelle degli istituti coinvolti.

E’ stato allestito, con il contributo di tutti i partecipanti, un sito web all’interno del quale è possibile visualizzare, oltre alla mostra fotografica virtuale curata dagli studenti e le proposte creative di ciascuno, anche l’archivio dei diversi passaggi necessari per concludere il progetto, dai tutorial per l’uso corretto delle app grafiche usate, agli audio-guida di commento alle diverse opere fotografiche.

La mostra è visibile cliccando QUI e anche sulla piattaforma etwinning cui il progetto Erasmus+ fa riferimento.

Le attività hanno consentito di stabilire contatti e collaborazioni stimolanti tra gli studenti dimostratisi, ancora una volta, straordinariamente pieni di risorse e capacità.

Il progetto, nella sua componente docente, è stato coordinato e gestito dalle docenti Simona Chiarlone, Laura Bordino, Antonietta Musante e Antonella Passanisi con la preziosa collaborazione del tecnico Flavia Siccardi.