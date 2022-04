Andora, i paesaggi come "luoghi dello spirito": a Palazzo Tagliaferro la mostra di Maurizio Barberis

Sarà la mostra “How to intend the (f)Light on the Landscape” di Maurizio Barberis a proseguire la programmazione espositiva del Contemporary Culture Center di Palazzo Tagliaferro. L’inaugurazione è prevista il 16 aprile alle ore 18.00 alla presenza del sindaco Mauro Demichelis, l'assessore alla cultura Maria Teresa Nasi, dell’artista e della curatrice Christine Enrile.

La rassegna, promossa dal Comune di Andora, che prevede oltre 78 opere dedicate alla Forma del Paesaggio inteso come luogo dello spirito sarà visitabile fino al 3 luglio 2022.

I dipinti, le fotografie, le sculture e le installazioni, configurano un iter espositivo articolato attraverso isole concettualmente collegate nelle varie stanze dello spazio espositivo del Tagliaferro che attualizzerà un percorso visionario e fantastico.

Maurizio Barberis è un artista ma soprattutto un intellettuale, architetto di formazione negli ultimi anni ha affinato la sua ricerca poetica dedicandosi a esplorare con la fotografia, la pittura e le arti plastiche il mondo sensibile, le forme, mondo, ma anche il sogno, mondo delle affermazioni simboliche, il mito.

Nelle sale espositive di Palazzo Tagliaferro, il percorso alchemico trasfigura l’idea di Paesaggio, sala dopo sala, attraverso la sua riduzione a simbolo, ad Imago di un mondo spirituale sotteso ad un itinerario di trasformazione che libera le istanze più performanti dello spirito umano: un’immagine intesa qui come luogo dell’essere.

Il visitatore sarà coinvolto dalla visione di grandi tele che rappresentano luoghi immaginati, disegni con figure, piccole sculture in terracotta, fotografie in grande e medio formato che elaborano un passaggio analogico trasformato in iper-realtà digitale, attraverso una memoria vissuta non più come somma logica di frammenti spazio/temporali, ma come un continuo assoluto privo di confini.