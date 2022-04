"Cento quadri per Albenga", il 9 aprile inaugurazione mostra presso l’ex asilo Ester Siccardi

Sabato 9 aprile alle ore 11 presso l’ex asilo Ester Siccardi, si terrà l’inaugurazione della mostra “Cento quadri per Albenga” dell’artista ingauno Sergio Giusto.

Dopo l’anteprima di dicembre, che ha visto le opere di Giusto esposte in diverse attività commerciali della Città delle Torri, l’attesissima mostra sarà inaugurata con una iniziativa che vedrà l’arte pittorica unirsi alla musica e alla cultura. Una vera e propria performance artistica a 360° assolutamente da non perdere.

Spiega l’artista Sergio Giusto: “Ho voluto raccontare Albenga, i suoi scorci, i suoi prodotti tipici, attraverso i miei quadri che, spero, possano trasmettere al contempo anche tutte le mie emozioni. Ho deciso di non fare un “semplice vernissage”, ma di organizzare un vero e proprio evento artistico che si terrà la mattina di sabato 9 aprile e quella di domenica 10 aprile”.

Il programma prevede:

sabato 9 aprile

ore 11.00 inizio vernissage. Presentazione da parte di Gino Rapa dei Fieui di Caruggi. Interverranno Riccardo Badino, direttore della Fondazione G.M. Oddi, Lorenzo Rossi, insegnante del Liceo Artistico, Gerry Delfino noto editore e storico libraio di Albenga. Esibizione del cantante e musicista Davide Geddo. Lettura poesie di Luigina Casara. Rinfresco.

Domenica 10 aprile

Ore 11.00 performance artistica di Sergio Giusto che eseguirà in diretta uno dei suoi quadri. Il ricavato, così come quello della vendita di una piccola pubblicazione sull’iniziativa artistica, sarà devoluto alla Croce Bianca di Albenga.

Afferma Giusto: “Voglio ringraziare tutti gli amici che prenderanno parte a questa inaugurazione che ho voluto trasformare in un evento che potesse coinvolgere tutti. Un grazie a Gino Rapa dei Fieui di Caruggi, a Riccardo Badino direttore della Fondazione G.M. Oddi e a Lorenzo Rossi insegnante del Liceo Artistico che farà un focus sulla tecnica che utilizzo per realizzare i miei quadri. Un grazie anche a Caterina Usanna che abbellirà la mostra con i suoi fiori dell’Azienda floricola Oddone".

"Porteranno arte e cultura a questa iniziativa anche Luigina Casara che leggerà alcune delle sue poesie e Davide Geddo con la sua straordinaria musica. Arte, poesia, musica, parole, colori. Insomma, parliamo di grandi emozioni che speriamo possano coinvolgere tutti coloro che interverranno all’evento e anche coloro che verranno a visitare la mia mostra".

"Domenica, invece, dipingerò uno dei miei quadri, il ricavato sarà interamente devoluto alla Croce Bianca di Albenga, così come il ricavato della vendita di una piccola pubblicazione sull’iniziativa artistica. Le mie opere, infatti, sono nate in periodo di lockdown quando per le strade si sentivano le ambulanze e i volontari della Croce Bianca erano in piena attività, da qui la decisione di devolvere a questa importante realtà quello che spero possa essere un significativo contributo" conclude Giusto.

Aggiungono il vicesindaco Alberto Passino e l’assessore agli eventi Marta Gaia: "Una mostra dedicata ad Albenga nata dall’arte e l’amore di un artista ingauno! Sergio Giusto omaggia la città di questa grande occasione di cultura al chiostro Ester Siccardi devolvendo i ricavi di tutta l’iniziativa alla croce bianca, un grande gesto di attenzione per i militi volontari. Vi aspettiamo quindi numerosi per scoprire scorci e colori della nostra città interpretati dal poliedrico artista!".

Il sindaco Riccardo Tomatis: "Con questa mostra l’artista Sergio Giusto mostra Albenga attraverso immagini e colori unici in grado di trasmettere emozioni intense, così come intense sono le sue opere. A lui va il mio ringraziamento particolare per l’attenzione che ripone quotidianamente nei confronti della nostra città".

Una due giorni di arte, musica e poesia all’insegna della solidarietà e della passione e immenso amore per Albenga. La mostra sarà visitabile dal 9 al 30 aprile presso l’ex asilo Ester Siccardi nei giorni feriali dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19.