Pietra Ligure, Silvana Ansaldo torna a teatro: il 12 aprile in scena al Moretti “Charleston, zu Asche, zu Staub”

Martedì 12 aprile alle 21 presso il Teatro Moretti di Pietra Ligure andrà in scena “Charleston, zu Asche, zu Staub”, lo spettacolo che la scorsa estate ha segnato il ritorno sul palco, dopo lo stop per pandemia, della sceneggiatrice e regista ingauna Silvana Ansaldo con le compagnie teatrali “Quelli del Mercoledì” e “I Senzatetto”, la Riva Dance Academy, con la partecipazione e collaborazione dell’attrice Giulia Isnardi, il cantante Simone Carabba del gruppo Buio Pesto e Diego Trivellini, rinomato musicista professionista “one man orchestra”, proveniente da Fabriano, che con una particolare fisarmonica elettronica riproduce un’orchestra sinfonica, figura unica in Italia.

Lo spettacolo è incentrato sulla formula “creatività insieme”, ovvero teatro amatoriale e professionisti che si muovono sullo stesso palco. Ha una sceneggiatura inedita, musica e charleston e porta la firma di Silvana Ansaldo, sempre impegnata a diffondere, attraverso l’opera teatrale, messaggi di positività e a trasmettere emozioni.

L’ispirazione arriva da una canzone, “Zu Asche zu Staub”, in italiano “alla cenere e alla polvere” che parla della vita e della morte, della necessità di fermare attraverso l’amore quell’attimo di vita che fugge. Intorno al suo significato la regista teatrale ingauna ha affrescato un ritratto della gioia di tornare a vivere negli anni ’20, portando sul palco scene dove si passa dalla musica al canto al balletto all'arte alla recitazione vera e propria, legate tra loro da immagini e uno strillone che legge le notizie del giornale al posto della voce narrante. Ai microfoni di Savonanews, la regista Silvana Ansaldo e l’attrice Giulia Isnardi ne spiegano il profondo messaggio: “Noi artisti, quelli veri, non parliamo sottovoce, non abbiamo paura di farci sentire, soprattutto quando si parla di giustizia e verità. Non scendiamo a compromessi là dove la luce muore. Sappiamo che non è ancora tempo e, nonostante cadremo nella cenere e nella polvere, continueremo a dipingere e scolpire, cantare, immaginare un mondo migliore”.

“L’idea dello spettacolo è nata durante il lockdown – proseguono le due artiste -, immaginando la voglia di dimenticare e sorridere che poteva esserci in quegli anni, dopo la 1^ guerra mondiale, e paragonandola al desiderio che abbiamo noi di ritornare a vivere, di divertirci e stare insieme dopo la pandemia. Viviamo un momento delicato, che pesa tanto e tutti abbiamo voglia di ricominciare, guardare avanti e pensare anche allo svago, proprio come negli anni ruggenti”.

“Ho apprezzato molto lavorare con Giacomo Campana, con il quale abbiamo svolto un grande lavoro di ricerca sugli anni venti per la stesura dei testi – aggiunge la regista - ma sono tante le persone che dovrei citare e ringraziare, tutte eccezionali”.

“Dopo il lungo periodo di chiusura dei teatri e delle tante limitazioni, siamo tornati sul palco ad agosto dello scorso anno con questo spettacolo che ha ottenuto uno straordinario successo. Siamo felici di proporlo in replica al Moretti di Pietra Ligure – racconta emozionata Ansaldo –. Abbiamo lavorato tanto e con difficoltà, vista l’impossibilità di vedersi tutti insieme e incontrarsi spesso. Abbiamo provato anche solo a due o in gruppi a casa mia. Faticoso, ma molto bello. Grazie a chi ci ha dato una mano ad Albenga e all’amministrazione di Pietra Ligure, in particolare il vicesindaco”.

Felicissimo anche il rinomato fisarmonicista Diego Trivellini: “’Charleston, zu Asche, zu Staub’ è uno spettacolo profondo, godibile, che unisce molte arti in modo esemplare e sono onorato di poter dare il mio contributo. Stare sul palco per un artista è fondamentale, soprattutto in un periodo così problematico come quello che stiamo attraversando”.

Silvana Ansaldo ha una solida esperienza e, in tanti anni di attività, ha messo in scena opere di grande qualità, capaci di far sorridere il pubblico, stimolare riflessioni e far ammirare il bello.

Nel corso della primavera 2020, ideò con successo il progetto teatrale ‘Creatività insieme al tempo del Coronavirus. Anno 2020’, affinché la bellezza della parola, della musica, delle emozioni e della creatività non si spegnesse in attesa di tempi migliori. Coinvolgendo artisti diversi e di diversa provenienza, oltre a quelli del suo gruppo, accomunati dal desiderio di mantenere vivo il teatro, realizzò con il loro contributo e con il supporto tecnico di Ermanno Carabba degli splendidi video, poi condivisi sul web. In particolare il video intitolato “Arrivederci Roma”, con la partecipazione straordinaria dell’attore Stefano Masciarelli, accanto a Giulia Isnardi, raggiunse un ottimo numero di visualizzazioni.

Ora si apre un nuovo capitolo, per tornare a godere dell’arte a 360°: sulle indimenticabili note musicali, con un ballo che ha segnato un’epoca, il palco del Teatro Moretti a Pietra Ligure martedì 12 aprile alle 21 farà emozionare la platea con “Charleston, zu Asche, zu Staub”.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito.