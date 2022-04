Camion ribaltato sulla A10, terminati gli accodamenti in direzione Genova, in corso il ripristino delle barriere danneggiate

Alle ore 12 circa sull’autostrada A10 Genova – Savona, nel tratto compreso tra Celle Ligure e il bivio con la A26 in direzione Genova, sono terminati gli accodamenti generati in precedenza da un incidente autonomo di un mezzo pesante che si è ribaltato in corrispondenza del km 15,3.

Sono in corso le operazioni di ripristino dei circa 60 metri di barriere divelte dal mezzo pesante. Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su una sola corsia con possibilità di garantire una corsia supplementare nel caso di accodamenti in direzione Genova.