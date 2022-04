Lutto nei vigili del fuoco savonesi per la scomparsa dell'ex capo reparto Giovanni Ghigliazza

Lutto nel personale in servizio e a riposo del comando provinciale dei vigili del fuoco di Savona.

È scomparso infatti all'età di 65 anni, il capo reparto in pensione Giovanni Ghigliazza.

Conosciuto da tutti come “Gianni”, aveva iniziato la carriera nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco come vigile ausiliario di leva ed aveva proseguito come autista di mezzi pesante, poi capo squadra e infine era arrivato alla massima qualifica.

Nel corso degli anni ha partecipato a diverse operazioni di soccorso nazionali e sul territorio regionale e savonese.

Era stimato e apprezzato da tutti sia per le sue doti caratteriali e professionali.

Lascia il fratello Antonio, anche lui ex capo reparto dei vigili del fuoco (era andato in pensione nel 2008), i familiari, gli amici e i colleghi.