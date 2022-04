Savona, era ricercato per un cumulo di condanne ad Alessandria: arrestato 48enne in piazza del Brandale

Un uomo di nazionalità marocchina di 48 anni è stato arrestato dalla polizia locale di Savona nella serata di martedì 5 aprile per l'esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Alessandria.

Gli agenti erano intervenuti in piazza del Brandale dove era stata segnalata una persona in stato di ubriachezza ed hanno identificato l'uomo, verificando che era destinatario di un ordine di esecuzione di una pena detentiva a seguito di un cumulo di condanne per reati violenti contro la persona e il patrimonio e per spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato subito trasportato nel carcere di Marassi dove sconterà 5 anni di carcere.