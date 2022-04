Savona, non rispetta l'obbligo di firma: 22enne arrestato dalle Volanti

Nell'ottica della costante attenzione ai servizi di prevenzione e controllo del territorio in città, i poliziotti delle Volanti hanno arrestato un ventiduenne in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, in sostituzione del precedente provvedimento dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Ieri mattina è giunta sul numero di emergenza 112 la segnalazione della presenza di intruso all'interno dei locali cantina di un condominio a Savona. Giunti sul posto i poliziotti hanno individuato un uomo che si era creato un ricovero. Dagli accertamenti emersi dalla sua identificazione è risultato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, avvenuta a seguito di un precedente arresto per rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale lo scorso 30 marzo.

Successivamente gli agenti hanno accertato l’inosservanza della misura a cui era obbligato e informato immediatamente di tale circostanza l’autorità giudiziaria che, a sua volta, ha emesso un’ordinanza di sostituzione della misura dell’obbligo di presentazione con la custodia cautelare in carcere. Pertanto l’uomo è stato tratto in arresto e ricondotto in carcere.