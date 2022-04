Vado Ligure, incendio nella discarica di Bossarino: vigili del fuoco mobilitati

AGGIORNAMENTO ORE 10.31: l'incendio è stato dichiarato spento. Sono in corso le indagini di polizia giudiziaria per accertare le cause del rogo.

Incendio all'interno della discarica Bossarino di Vado Ligure. L'allarme è stato lanciato nella serata di ieri attorno alle ore 23 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale operativa savonese. Secondo quanto riferito dal 112, le fiamme hanno interessato circa mezzo ettaro di terreno.