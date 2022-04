Garage in legno: una soluzione alternativa per proteggere l’auto

Hai mai pensato che un garage in legno potesse essere la soluzione ideale per proteggere la tua auto dalle intemperie? Sei a conoscenza del fatto che puoi portarti a casa un garage in legno, comprensivo di installazione e modifiche al progetto, alla modica cifra di 6000 euro?

In questo articolo parleremo dell’utilità, dei benefici, del costo e del tempo di realizzazione dei garage in legno, soluzioni alternative ed al passo coi tempi rispetto ai classici garage in mattoni.

Un garage in legno per la vita

Similmente ad una casa in legno , un garage è uno dei luoghi fondamentali della casa dove esprimere la propria creatività, ma non solo.

Un garage in legno è il luogo ideale per proteggere la propria automobile dal caldo, dal sole, dall’acqua, dalla grandine, dalla neve e da tutto ciò che potrebbe arrecarle danno, ma non solo.

Un garage in legno è un luogo versatile in cui coltivare i propri hobby e le proprie passioni, sistemare piccoli oggetti, curare le proprie piantine, stirare, mettere ad asciugare i panni, sedersi a guardare la TV ed ascoltare un po’ di buona musica. Insomma, un garage è una seconda casa!

Il costo del garage in legno

Uno dei vantaggi per cui molte persone decidono di acquistare un garage in legno per mettere al riparo la propria auto è proprio il costo: come accennato, nel mercato puoi trovare produttori che con meno di 6000 euro di portano a casa la struttura e te la montano in tempo zero.

Un esempio è Maestro Case: si tratta di un’azienda leader nel mercato europeo per la produzione di casette in legno, abitazioni su misura ed, appunto, garage. Dal 2008 si occupa di soddisfare i bisogni dei propri clienti e, nel proprio catalogo, dispone di numerose proposte per accontentare anche i clienti più difficili.

“Negratin” è il nome del modello del garage in questione: si tratta di un garage sviluppato tutto su un piano e con una superficie calpestabile di circa 20 metri quadrati. Nel progetto è incluso anche un ampio portone in legno ed una porta per l’accesso interno o esterno alla struttura stessa.

Se desideri una struttura leggermente più grande e luminosa, potresti considerare il modello “Maracaibo”, il modello “Basalt”, oppure progettare una soluzione su misura.

Le alternative

Nel caso tu abbia problemi di spazio, un budget basso o preferisci una soluzione aperta, potresti pensare di installare un gazebo o una pompeiana per proteggere l’auto.

Infatti, con meno della metà del prezzo di un garage, potresti pensare di acquistare un gazebo in legno: esistono modelli da installare direttamente sul muro di una casa, così come modelli “liberi” da inserire in mezzo ad un giardino e con accesso da ogni angolo della struttura.

Come accennato all’inizio di questo articolo, un garage è una struttura versatile e che si presta bene a diversi scopi, ma anche un gazebo potrebbe fare al caso tuo: oltre a proteggere l’auto, potresti usarlo come angolo relax per l’estate, dove installare delle poltroncine o delle sedie per trascorrere le serate d’estate in compagnia di amici ed una buona pizza.