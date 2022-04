"Mutuo soccorso, un valore da preservare": stasera (7 aprile) una cena per sostenere l'attività della Società Fratellanza Leginese

Stasera, giovedì 7 aprile, alle ore 20 presso la sede del Circolo Cantagalletto Aps, in via Ciantagalletto Inf. 2 a Savona, si svolgerà la serata "Mutuo soccorso, un valore da preservare", una cena di solidarietà per sostenere l'attività della Società Fratellanza Leginese Aps.

Due storiche Società di Mutuo Soccorso aderenti Arci Savona, che si sono trasformate in Associazioni di Promozione Sociale per adeguarsi alla riforma del Terzo Settore, uniscono le proprie forze per una serata dedicata alla fratellanza ed all'attualizzazione dei valori del Mutuo Soccorso. Il menù prevede pizza, focaccia farcita, farinata, dolce, acqua e caffè per un contributo di 18 euro.

Nel corso della serata presentazione del libro "Memoria di Resistenza a Legino" a cura dell'autore Giovanni Franco Ferro, presidente sezione Anpi "Mario Rossello" di Legino. Per prenotare telefonare al numero 349 3261169.