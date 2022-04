Albenga, Tomatis (FdI) lancia un appello a Toti: "Senza pronto soccorso si muore, ma con la seconda automedica si può sopravvivere"

"Se chiedere l’apertura del pronto soccorso di Albenga e del punto nascite di Pietra Ligure è troppo, l'assessore alla Sanità Giovanni Toti garantisca almeno un’automedica in più per Pasqua e la prossima estate". Torna all’attacco sul tema del potenziamento della rete d’emergenza sanitaria nel ponente Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale.

"Di certo non siamo disposti a mollare la presa né sull’ospedale di Albenga né sul Santa Corona che appunto riteniamo debbano essere non solo tutelati, ma anche potenziati. Ma quello che chiediamo con urgenza è di provvedere almeno al potenziamento della struttura di emergenza con una seconda automedica che possa entrare in servizio in caso di incidenti, infortuni e altre patologie gravi".

"Un’automedica sola per un comprensorio così vasto come quello albenganese – sostiene Roberto Tomatis – non basta. E siccome andiamo incontro ad un periodo 'caldo' cioè di grande affluenza turistica come la Pasqua e presto l’estate riteniamo che l’aggiunta di una seconda automedica per interventi di primo soccorso sia indispensabile. Qui non è necessario pianificare investimenti, ma agire celermente".

"Credo che le risorse per garantire un mezzo di soccorso in più non sia una spesa particolarmente incisiva nel bilancio della sanità regionale. Quindi chiediamo a Toti di accogliere le nostre istanze per garantire un servizio essenziale per il territorio" conclude Tomatis.