Peste suina, duplice soddisfazione per la deputata leghista Sara Foscolo

“Come relatrice unica del Ddl per arrestare la diffusione della peste suina africana non posso che esprimere duplice soddisfazione. Da un lato, per il compimento di un decreto così importante per un settore che porta un fatturato di 20 miliardi di euro all’anno. Dall’altro perché, finalmente, la mia Liguria potrà attivare un piano secondo quelle che sono le vere esigenze del territorio collegate alla necessità di eradicare la peste suina. Le iniziative saranno infatti delegate alle Regioni che potranno attivarsi sul territorio, fornendo le risposte necessarie”. Lo dichiara in una nota la deputata ligure della Lega Sara Foscolo.

“Già nelle prossime ore inizierà la messa in opera di recinzioni ad ampio raggio per racchiudere in un’area gli animali infetti, a oggi 80 tra Liguria e Piemonte. Quest'ultime attueranno i rispettivi piani mettendo in atto anche azioni di depopolamento dei cinghiali nelle zone circostanti la regione ad alta circolazione virale”.

“Questo è il frutto del buon lavoro della Lega al governo e nelle istituzioni, nonché il risultato dell’impegno portato avanti dal senatore Francesco Bruzzone, capo dipartimento Fauna selvatica della Lega, nelle scelte primarie effettuate durante i lavori in commissione al Senato”, conclude Foscolo.