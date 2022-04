Savona non sarà Capitale Europea dei Giovani '25. Russo e Di Padova: "Dispiaciuti, ma è segnale che la città deve aspirare a obiettivi ambiziosi"

“E’ stata comunque un’esperienza preziosa per la città ma, seppur con poco tempo a disposizione, era doveroso provarci per dare un segnale che Savona deve aspirare a obiettivi ambiziosi e il fatto di aver partecipato insieme a solo altre 18 concorrenti, tra cui città come Madrid e Lubiana, ci rende orgogliosi. Siamo molto felici per il fatto che fra le 4 finaliste sia stata inserita l’Ucraina con Leopoli".

Commentano così, in una nota, il sindaco Marco Russo e la sua vice Elisa Di Padova l'esclusione della Città della Torretta dal novero delle finaliste per nominare la Capitale Europea dei Giovani del 2025.

"Ricordiamoci che la candidatura ha attivato quasi cento manifestazioni di sostegno da parte di enti e associazioni savonesi che dobbiamo ringraziare - proseguono i due amministratori guardando il bicchiere mezzo pieno, come si suol dire - questa mobilitazione rappresenta una base di partenza importantissima e non scontata per il rilancio delle politiche a favore dei giovani e della città in generale".

"Vogliamo ringraziare i nostri consiglieri comunali under 30 che hanno avanzato la proposta di candidatura e il Consiglio Nazionale Giovani che ha ritenuto di appoggiarla. Facciamo i migliori auguri alle 4 finaliste e, in particolare, a Leopoli che sta vivendo il dramma della guerra. Noi continueremo nella nostra opera per una città a misura di giovani. Il nostro lavoro è appena cominciato" concludono nel loro comunicato dalla Giunta savonese.

Sull'argomento è intervenuto anche il consigliere di minoranza e capogruppo del Movimento 5 Stelle, Manuel Meles, che nei giorni scorsi aveva annunciato di come si sarebbe meravigliato se, "analizzando la proposta presentata" lo scorso febbraio, la città si fosse trovata in questa short list "a meno che il livello medio delle città concorrenti non sia imbarazzante".

"Tralasciando gli sfottò sul binomio Savona-giovani, la cosa più triste è il programma presentato: un insieme scollegato e raffazzonato di iniziative casuali o autoreferenziali. E lo sforzo economico proposto: 100 mila euro. Per rendere l’idea, Lublino, città polacca che ha vinto per il 2023, ha un budget di 7 milioni di euro, Gand, capitale per il 2024, 2 milioni circa, più oltre 5 milioni che annualmente spendono in politiche giovanili, Klaipeda, Lituania, capitale nel 2021, 5,6 milioni in 3 anni come budget preliminare (cui si sono sommate altre risorse)" ha scritto il pentastellato.

"In queste situazioni le giunte della nostra città non cambiano mai: si partecipa a iniziative più grandi di noi con proposte mediocri, giusto per poter dire che si è fatto. Ancora non ci siamo, per niente" ha affermato quindi il consigliere.