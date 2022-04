Via libera agli investimenti del Fondo Strategico regionale: nel savonese finanziamenti per oltre 3 milioni (VIDEO)

Circa 24 milioni di euro (23.789.058,84 euro) di risorse dal Fondo Strategico Regionale: li ha stanziati la Giunta, per realizzare una serie di interventi diffusi sul territorio in materia di infrastrutture, difesa del suolo, ambiente, rigenerazione urbana e impianti sportivi sulla base dei progetti già in fase avanzata presentati dai Comuni interessati.

“Continuano gli investimenti di Regione Liguria da ponente a levante – ha spiegato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -. Come ha detto più volte il presidente Draghi questo è debito buono che porta un valore aggiunto ai nostri territori. Una cifra importante per rispondere alle esigenze dei cittadini e dei nostri Comuni, dalla difesa del suolo, alle infrastrutture, dalla rigenerazione urbana e dei nostri borghi, al dissesto idrogeologico per arrivare allo sport che è un’esigenza altrettanto importante e spesso sottovalutata. Prosegue quindi la politica virtuosa della nostra regione che tiene sotto controllo il bilancio, continuando ad investire somme ingenti per la valorizzazione della Liguria, aumentando la qualità della vita e dell’ambiente che ci circonda”.

Per quanto riguarda gli investimenti nel capitolo "infrastrutture, difesa del suolo e ambiente", si tratta di oltre 12,7 milioni di euro stanziati per il 2022 e il 2023, di cui 2.074.028,47 suddivisi in otto comuni della nostra provincia: si tratta di Stella (due interventi per un totale di 252mila euro), Pietra Ligure (due interventi per 798mila euro), Albissola Marina (80mila euro), Bormida (422mila e 750 euro), Albisola Superiore (341mila e 278,47 euro) e Calizzano (180mila euro).

“Abbiamo voluto dare una risposta significativa per le amministrazioni locali che hanno investito in progettualità definitive o esecutive – afferma l’assessore competente, Giacomo Giampedrone – su opere fondamentali per la messa in sicurezza di strade, adeguamenti di ponti e viadotti, per la sicurezza della circolazione con nuove rotatorie e per nuove piste ciclabili. Abbiamo tenuto conto anche della eterogeneità del nostro territorio, con l’attenzione necessaria sia ai Comuni costieri sia ai Comuni dell’entroterra, che soffrono di più la carenza infrastrutturale e i danni provocati dal maltempo, con le emergenze degli ultimi anni. Tutto questo nasce da una interlocuzione costante con tutti gli Enti territoriali, che ci hanno presentato le loro richieste puntuali entro il 31 gennaio scorso, consentendoci di arrivare, oggi, alla prima programmazione dei Fondi Strategici 2022 e 2023. A questa seguirà entro il mese di settembre una seconda programmazione, con lo stesso schema di lavoro”.

"E' tutto frutto di un lavoro preciso e puntuale, svolto fino ad oggi con risultati che non hanno bisogno di ulteriori parole - aggiunge il capogruppo di Cambiamo! e consigliere savonese, Angelo Vaccarezza - Questo è possibile poiché delle esigenze delle comunità si fanno portavoce i consiglieri regionali che con la loro presenza, conoscono e riconoscono le priorità e le emergenze, allertano gli uffici competenti: l'attenzione di Giampedrone è provvidenziale, e consente di dare risposte concrete e tempestive alle esigenze dei comuni".

Nessun impegno nel savonese per progetti riguardanti la qualità dell'aria (2 milioni di euro per il Piano cofinanziato dalla Regione e dal Ministero per i comuni di Genova e della Spezia), 6 comuni saranno invece interessati dai finanziamenti per la "riqualificazione urbana" per un totale di 1 milione 64mila e 720,43 euro che andranno a: Borgio Verezzi (190mila euro), Cengio (190mila euro), Pietra Ligure (200mila euro), Onzo (190mila euro), Pallare (115mila euro) e Testico (179mila e 720,43 euro).

“La Rigenerazione Urbana rappresenta un obiettivo strategico della nostra Amministrazione – afferma l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola - per intervenire in maniera capillare sul territorio con una programmazione di lavori mirati e puntuali attesi da tempo. I progetti riguardano la riqualificazione di aree degradate, adeguamento di immobili, rigenerazione di centri storici, viabilità ciclabile e pedonalizzazioni. Sono progettazioni esecutive o definitive immediatamente cantierabili, che consentiranno di avviare i lavori entro fine anno”.



“Tutto questo si aggiunge a quanto già realizzato tra il 2021 e il 2022 – prosegue l’assessore Marco Scajola - quando sono stati finanziati altri 51 progetti per 9,3 milioni di euro su tutto il territorio, dallo spezzino all’imperiese, con particolare attenzione ai Comuni sotto i 10 mila abitanti, proprio per andare incontro alle comunità più piccole che in Liguria sono numerose e strategiche. Si tratta di azioni importanti per il nostro territorio, che vedrà riqualificate aree che versano in stato di degrado o abbandono, per una Liguria più bella e più vivibile per cittadini e turisti”.

Per quanto riguarda il capitolo "impiantistica sportiva", nella Città della Torretta verrà finanziata la copertura di una porzione di campi all’aperto della bocciofila comunale in via Famagosta, attraverso un intervento fortemente voluto dalla Federazione italiana bocce.