Trasporti, assessore Berrino: "Regione pronta ad anticipare fondi per trasporto dedicato a studenti, ma aspettiamo risposte dal Ministero"

“La Regione è pronta ad anticipare i fondi necessari ma, come già richiesto a febbraio, vorremmo sapere se, formalmente e in via ufficiale, il Ministero dei Trasporti intende finanziare o meno i mezzi pubblici per i servizi straordinari dedicati agli studenti. Questa certezza ad oggi non c’è ancora per cui noi, responsabilmente, abbiamo garantito i trasporti fino alle vacanze di Pasqua. Spero che Rossetti e il Pd riescano a convincere il Ministro ad accelerare i tempi di una questione che è stata posta dalle Regioni ormai già da due mesi”. Così l’assessore ai Trasporti Gianni Berrino sui servizi straordinari dedicati agli studenti.