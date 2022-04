Alassio, il Lions Club "Baia del sole" celebra il Tricolore con gli studenti dell'Istituto Comprensivo

Si è svolto questa mattina, davanti al monumento al Milite Ignoto di Alassio, il tradizionale service del Lions Club Alassio Baia del sole “Promuoviamo il Tricolore”.

Alla presenza delle autorità civili, militari e religiose di Alassio i bambini di V elementare e prima media dell’Istituto Comprensivo della città si sono esibiti in poesie, sketch e canzoni che esaltavano i valori su cui si fonda la nostra Nazione e i simboli che la rappresentano. Grazie alla collaborazione delle associazioni d’arma i ragazzi hanno poi assistito alla cerimonia dell’Alza Bandiera e alla deposizione della corona ai caduti.

“In un momento così drammatico come quello della guerra in Ucraina a cui stiamo assistendo, emerge con ancor più forza l’importanza di celebrare e tramandare i valori che sono alla base della nostra Nazione unita, libera e sovrana”. Così la dirigente scolastica Sabina Poggio ha ricordato nel suo intervento il difficile momento sulla scena internazionale.

Anche il sindaco di Alassio Marco Malgrati è intervenuto in veste ufficiale, complimentandosi coi bambini e spiegando loro l’importanza del rispetto per la bandiera e per l’inno, come simboli dello Stato ma soprattutto per il sacrificio in termini di vite umane che essi rappresentano.

“Sono molto contenta, dopo due anni di interruzione a causa della pandemia, di essere finalmente riusciti a ripristinare un service che per il nostro club è ormai una tradizione - ha detto la presidente del Lions Club Virginia Carbone - è sempre un grande piacere per noi ritrovarci con tutti i bambini per festeggiare il tricolore e per regalare loro la bandiera italiana da conservare con orgoglio. Perché i Lions si impegnano quotidianamente per sostenere la comunità laddove c’è un bisogno, ma anche per assicurarsi che i valori di fratellanza, di cittadinanza ed uguaglianza alla base della nostra Nazione si perpetuino nel tempo, ed i bambini di oggi siano cittadini responsabili di domani"