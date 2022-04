Ciclista a terra a Stella San Giovanni: trasportato con l'elisoccorso al Santa Corona (FOTO)

Soccorsi mobilitati a Stella San Giovanni per un ciclista a terra, all'altezza del semaforo lungo la strada che porta ad Albisola Superiore.

L'allarme è stato lanciato nella mattinata odierna e la macchina del pronto intervento si è subito attivata. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Verde di Albisola e l'elisoccorso Grifo.

Il ciclista è stato trasportato per via aerea in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La dinamica è ancora in via accertamento, ma secondo quanto riferito, pare sia caduto da solo riportando un trauma facciale.