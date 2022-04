Savona, incidente mortale dall'ex Lady Moon: assolto il motociclista che era accusato di omicidio stradale

Era stato accusato di omicidio stradale dopo l'incidente mortale che aveva visto perdere la vita il bagnino 51enne Massimo Marangoni, ma oggi è stato assolto in Tribunale a Savona dal giudice Fiorenza Giorgi per non aver commesso il fatto.

Federico Illiano, difeso dall'avvocato Umberto Luzi di Finale, a bordo della sua moto, quindi non aveva colpito lo scooter di Marangoni.

Il tragico accaduto era avvenuto nella mattinata del 28 settembre del 2018 tra Albissola Marina e Savona nei pressi dell'ex night club Lady Moon con la vittima, dopo gli immediati soccorsi, che era stata trasportata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso. Purtroppo però dopo l'arrivo in pronto soccorso non ce l'aveva fatta per via dei gravi traumi.

A seguito dei rilievi effettuati dai carabinieri di Savona era stato evidenziato che i due mezzi, lo scooter di Marangoni che si dirigeva verso Albissola e la Bmw guidata da Illiano diretta verso Savona, si erano scontrate frontalmente.

Marangoni stava superando un mezzo pesante ma anche Illiano (che era rimasto ferito in modo lieve) stava effettuando un sorpasso che avrebbe portato così all'impatto.

L'urto tra i due veicoli secondo le forze dell'ordine sarebbe avvenuto nell'area zebrata sulla base dei residui di plastica trovati a terra.

Però, dopo il rinvio a giudizio disposto dal pm dell'epoca, durante il processo, tramite una perizia illustrata dal perito della difesa che aveva utilizzato un software per ricostruire la dinamica dei sinistro e ascoltate le testimonianze, è stato appurato che Iliano non aveva invaso la corsia centrale ma era rimasto nella sua carreggiata.

Da lì la sentenza di assoluzione del giudice.