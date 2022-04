Anche la comunità albenganese in sostegno dell'ospedale di Cairo: "Interi territori senza presidi d'emergenza: è inaccettabile"

Anche Albenga parteciperà alla manifestazione “Abbracciamo l’Ospedale” che si terrà domani, 9 aprile, a Cairo Montenotte.

Saranno presenti le ambulanze della Croce Bianca ingauna, un pullman con una delegazione di cittadini, associazioni e molti altri che si muoveranno autonomamente per raggiungere Cairo. Sarà presente anche una rappresentanza dell’Amministrazione ingauna.

In prima fila il sindaco Riccardo Tomatis, il vicesindaco Alberto Passino, l’assessore alle Politiche Sociali Marta Gaia e il consigliere, ed ex sindaco, Giorgio Cangiano.

Afferma il primo cittadino: “Saremo presenti a Cairo non solo in segno di solidarietà, ma anche per manifestare nei confronti di quella che riteniamo essere una cattiva gestione della Sanità Regionale. In provincia di Savona tra le realtà che sono state più penalizzate troviamo proprio Albenga e Cairo. Dobbiamo lottare tutti insieme per i nostri ospedali, per una più corretta gestione delle risorse, per la tutela del diritto alla salute di tutti".

"Interi territori sono stati lasciati senza un presidio di emergenza - ribadisce Tomatis - Questo, in una regione come la nostra che vive quotidiane difficoltà legate alle vie di comunicazione e alle infrastrutture, è inaccettabile!”.

"Saremo a Cairo e continueremo sia con iniziative e manifestazione che attraverso atti ufficiali da portare avanti nelle sedi opportune a batterci per il nostro territorio e per il diritto alla salute” conclude il sindaco.