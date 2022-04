Alassio: grande pubblico e applausi per la terza giornata del Festival della Cucina con i fiori (Fotogallery)

Con la presenza della chef peruviana Roxana Rondan, la manifestazione diventa internazionale. La fotogallery della seconda giornata di festival

Si è chiuso con un grande successo anche la terza giornata del festival della Cucina con i fiori, condotto con simpatia dal brillante Patrizio Roversi e affiancato sul palco dal direttore artistico della manifestazione, Claudio porchia.

Il festival è diventato internazionale grazie alla presenza della chef peruviana Roxana Rondan, presidente Agape - Associazione di Gastronomia Peruviana e che ha permesso di scoprire l’utilizzo dei fiori in una gastronomia antichissima e che sta conoscendo un momento di grande successo. Rovana ha preparato una “Ceviche in salsa allo yogurt serviti con con petali femminile di begonia”. Un piatto semplice, ma ricco di sapore. Lo chef Gianfranco Calidonna, autore del libro “I fiori nel piatto” ha proseguito lo show cooking con un piatto di grande interesse i Calamari e gamberi in insalata primaverile di nasturzio con il suo cremoso e cialda alla curcuma. A completare la mattinata una completa degustazione di fiori eduli a cura di Hortives Milano, che ha permesso al pubblico di scoprire i sapori e gusti di moltissimi fiori, tagete, nasturzio, fucsia, begonia, viola, geranio, verbena e calendula. I petali sono stati degustati dal pubblico numerosissimo ed attentissimo, che per due ore ha gremito la piazza ed ha lungamente applaudito i diversi momenti della manifestazione. A sorpresa anche una degustazione di squisiti fiori di zucca, offerti dall’azienda Albenga in tavola gourmet, una provocazione per ricordare a tutti come questo piatto deve essere considerato fiore e non ortaggio. Al termine è stata offerta a tutti i partecipanti una pianta di fiori eduli coltivati biologicamente dall’azienda Ravera bio di Albenga.

Il festival chiuderò domani con un corso di cucina riservato a chef ed appassionati di cucina, che si svolgerà presso l’istituto Alberghiero di Alassio, che è stato partener e sostenitore del festival. Le iscrizioni al corso sono chiuse in quanto è stato raggiunto il limite della disponibilità di posti.

“Il Festival della Cucina con i fiori - spiegano il Presidente della Marina di Alassio, Rinaldo Agostini e il Presidente della Gesco, Igor Colombi - è un progetto ideato e proposto dall'Associazione Ristoranti della Tavolozza (http://www.ristorantidellatavolozza.it/) che le società partecipate hanno deciso di organizzare con il Comune di Alassio, in seno al progetto Experience, quale evento ricorrente di primavera per la nostra Città in ambito gastronomico e che va ad aggiungersi alle già numerose offerte legate al mare e ai sentieri”.

"La prospettiva della ripetibilità dell'evento, spiega Luca Caputo, Destination Manager della Città - ci permette di realizzare in collaborazione con ristoranti e hotel appositi pacchetti turistici dedicati alle esperienze offerte dalla kermesse uniti alle numerose altre attività che la città sta organizzando per quel particolar periodo”