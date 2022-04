Celle, porte aperte in comune per visitare le bellezze del palazzo (FOTO)

È stato aperto ieri pomeriggio (9 aprile, ndr) al pubblico il Palazzo Comunale per la visita, presentata dall'architetto Romeo Vernazza, agli stucchi ed ai dipinti ritrovati in una delle stanze, precisamente quella utilizzata come ufficio del segretario comunale, ed accuratamente rimessi al vivo e restaurati dalla specialista Marialuisa Carlini e dalle sue collaboratrici.

"E' un'occasione per riscoprire anche l'intero palazzo, le cui caratteristiche architettoniche verranno illustrate sempre dall'architetto Vernazza. Dimora della famiglia Ferri, che annoverò trai suoi membri anche un segretario della Repubblica di Genova, vi sono custodite varie opere d'arte, come la bellissima Madonna dinanzi al Beato Botta, visibile salendo le scale" ha detto l'assessore alla cultura Giorgio Siri.

"Al momento vi si possono ammirare anche i dipinti dell'artista cellese Raffaele Arecco (1916-1998), provvisoriamente esposti in vari ambienti del palazzo prima di essere collocati negli spazi del futuro archivio comunale, come da volontà della vedova" conclude Siri.