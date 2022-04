Albenga ospita il torneo "Targa Rosa" di bocce. Ed è un successo di pubblico

Sono ben 7 i diversi campi del circondario alassino coinvolti dalla grande kermesse di bocce in scena nel fine settimana corrente, la "Targa d'Oro Città di Alassio".

Una grande partecipazione di squadre, dislocate dalla città del Muretto fino a Diano Marina, passando per Garlenda e Albenga. E proprio al Palasport ingauno la gara si è tinta tutta di rosa perché in questo sito si confrontano le varie quadrette composte da donne da cui la denominazione "Targa Rosa" posta all'ingresso su di un grande cartellone ad accogliere atlete valdostane, veneziane, piemontesi, lombarde e anche straniere, come francesi e croate.

Pubblico numeroso e molto attento nel seguire le varie partite. Si sono creati persino spontanei gruppi di tifosi non legati da interessi campanilistici. E gli applausi calorosi non sono mancati.