Dal porto di Genova alle Lettere dal carcere di Gramsci per la rassegna “Pci 100° - nel segno del lavoro”

Mercoledì 13 aprile sarà la giornata di Francesco Giasi, direttore della Fondazione Gramsci: alla libreria Feltrinelli di Genova, in via Ceccardi, alle 17:30 presenta In Movimento e in posa - Album dei comunisti italiani (a cura di Francesco Giasi e Marco Delogu, Editore Marsilio): un’accurata selezione di fotografie, scattate tra il 1921 e il 1991, racconta l’intera storia del Partito comunista a cent’anni dalla sua nascita. Le immagini provengono dall’archivio fotografico del Pci, recentemente ordinato e inventariato, e da numerosi archivi pubblici e privati, italiani ed esteri. Accanto a fotografie inedite – di Plinio De Martiis, Guido Guidi, Fausto Giaccone, tra gli altri – si ritroveranno le immagini che hanno contribuito a costruire la rappresentazione e l’autorappresentazione visiva del Pci sulla stampa e nella propaganda, insieme a scatti dei grandi fotografi. I singoli e la moltitudine, i volti e i luoghi, i simboli e i riti, i drammi collettivi e le feste, le lotte e le mobilitazioni di diverse generazioni di militanti ci restituiscono innumerevoli tratti del Novecento italiano.