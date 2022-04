Immobile "scassina" il bunker Genoa, la Lazio dilaga nel risultato a Marassi e si impone 4-1

Quattro gol, da quando Alexander Blessin siede sulla sua panchina, il Genoa non li aveva subiti in tutte le precedenti uscite.

Eppure, a causa di altrettante sbavature difensive, il Vecchio Balordo dal "lunch match" contro la Lazio deve lasciare da parte quella solidità difensiva acquisita nelle precedenti uscite col tecnico tedesco e, nell'ennesimo pranzo indigesto, deve mandare giù un boccone forse eccessivamente pesante nel passivo cedendo 4-1 ai biancocelesti.

Un pranzo servito da un'avversaria che, derby a parte, nelle ultime giornate ha macinato risultati lodevoli mantenendo una "pelle" ben precisa e capace di mantenere o ritrovare, dipende dai punti di vista specialmente se si guarda alla recente pausa nazionali, un Immobile freddo e spietato sotto porta. E' infatti la sua tripletta, che lo rende il giocatore ad aver segnato più gol contro una sua ex squadra in Serie A, a decidere la gara del Ferraris.

Un match in cui il Grifone non compie lo stesso errore di approccio visto a Verona ribadendo colpo su colpo all'avversario, tant'è che l'occasione più nitida tocca a Ostigard che trova però un prontissimo Strakosha, in cui però pesa come un macigno la sliding door del minuto 31: fallo non ravvisato dal signor Manganiello all'ingresso dell'area laziale su Piccoli, azione che riparte dall'area ospite e Marusic a tagliare come un burro la difesa genoana dall'esterno trafiggendo un Sirigu non in giornata particolarmente ispirata.

I binari della partita sembrano cambiare, il Genoa pare subire il colpo e al 46', in pieno recupero, un'azione avviata ancora una volta dall'esterno (stavolta a destra con Lazzari) apre l'Immobile-show.

Emblema del momento di difficoltà psicologica rossoblu è Portanova, lasciato nello spogliatoio per far spazio ad Ekuban a inizio ripresa. Le certezze sono invece la crescita di Piccoli e Amiri: è suo lo squillo che, dopo la doppietta del 3-0 di Immobile al 63' con un Sirigu da rivedere in uscita, pare riaprire i giochi per un Grifone sempre reattivo ai colpi avversari al 68' con la collaborazione di Patric. Non basta però l'autorete a dar via a una rimonta stroncata al 76' da Immobile.

Poco cambia a questo punto nel "salvezzometro" per la squadra genovese, col Cagliari avanti sempre di soli tre punti e uno scontro diretto proprio a Marassi nella prossima uscita casalinga. Prima però c'è da affrontare il Milan ad oggi capolista e ritrovare qualche certezza dietro magari lasciandosi alle spalle quella di una sterilità offensiva preoccupante perché le partite ora diventano sempre meno.