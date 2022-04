Provaci ancora Genoa: al "Ferraris" per pranzo arriva la Lazio. Dietro torna Østigärd, davanti rebus uomini e modulo

Ricordare Verona, per non ripetere gli stessi errori di approccio in un primo tempo sbiadito, e dimenticare Cagliari, per giocare liberi dagli assilli di classifica che ancora una volta regalano al Vecchio Balordo la possibilità di giocare sapendo già il risultato dei sardi, al quartultimo posto e a tre lunghezze di distanza.

Torna in campo dopo nemmeno una settimana dalla prima sconfitta dell'era Blessin il Genoa, sempre a caccia di punti salvezza, alle 12.30 in un "Ferraris" che per il Genoa torna alla massima capienza per la prima volta dopo due anni, proprio contro la Lazio (arbitro Manganiello), stessa avversaria con cui il Grifone giocò l'ultima col 100% di pubblico pre Covid nel 2020.

Nel "lunch time", tanto indigesto quanto ormai immancabile appuntamento della domenica calcistica, la corsa alla permanenza nella massima serie si incrocerà con quella per confermarsi anche l'anno prossimo nelle coppe europee. I laziali, reduci da un ultimo turno positivo in casa col Sassuolo, non sono certo di esempio sui dizionari alla voce "continuità" ma stanno poco alla volta assumendo una fisionomia di squadra precisa, a immagine e somiglianza di un allenatore identitario nel gioco come Maurizio Sarri, e per questo, oltre alle spiccate individualità, rappresentano un ostacolo tutt'altro che agevole.

Per tentare di resistere agli assalti di Immobile e compagni, il mister tedesco potrà contare nuovamente su Østigärd, con Bani al rientro dall'infortunio, da affiancare a Maksimovic con Vasquez riportato sull'esterno sinistro dopo la prova un po' impacciata da centrale a Verona ed Hefti a destra. In mezzo mancherà Sturaro, nemmeno convocato, con Galdames favorito per sostituirlo a centrocampo insieme a Badelj. Qui resta però da sciogliere il nodo del modulo, se sarà ancora il tris di trequartisti ad appoggiare una punta, con Piccoli pronto a scalzare Destro dopo la buona prova contro l'Hellas, oppure se si passerà a una sorta di tridente offensivo come nel secondo tempo di Verona. Possibile un rientro di Ekuban o di Amiri dall'inizio dopo il buono scampolo offerto da entrambi nella scorsa gara.

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Galdames, Badelj; Ekuban, Amiri, Portanova; Piccoli.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.