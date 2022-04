Alassio sostituisce la bandiera russa con quella ucraina, ma non tutti gli alassini hanno gradito

“Sostituita la bandiera russa con quella ucraina all’area ex Aster in passeggiata Cadorna”.

Così il sindaco di Alassio Marco Melgrati che sul suo profilo Facebook domenica 10 aprile ha fatto l’annuncio in merito a una sostituzione che non vede d’accordo tutti coloro che hanno commentato il post.

Alcune persone lo hanno infatti giudicato un gesto non foriero di pace e avrebbero preferito lasciare la bandiera russa e aggiungere quella ucraina. Ad altre però la sostituzione è risultata gradita, vedendo nella decisione un segno di rispetto nei confronti della comunità ucraina residente ad Alassio, ma anche dei profughi appena arrivati e ospitati nella città.

Un pensiero, quest'ultimo, condiviso dal sindaco Melgrati che, sempre via social, ha sottolineato: "Sinceramente non capisco la polemica per la sostituzione di una bandiera strappata dal vento con una, quella Ucraina, messa per solidarietà ad un popolo aggredito sul Suo territorio sovrano, e in omaggio agli Ucraini ospitati anche ad Alassio".