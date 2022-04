Albenga, Cristina Rava presenta “Il tessitore”, l’ultimo romanzo noir dell’autrice ingauna

“Eccolo, 'Il tessitore', una storia oscura, un viaggio nel buio, con il sollievo di qualche sorriso, della trama solidale tra i giusti che dovrà sfilacciare la trama perversa di chi... tesse i colori del male. Certo, allo scrittore è concesso il privilegio di ricevere il frutto della sua fatica a casa. Voi dovrete aspettare fino a martedì 12 aprile. Per gli amici di Albenga e dintorni, sarò alla Libreria San Michele intorno alle 17, minuto più minuto meno, armata prima di cutter per tagliare lo scotch e poi di penna per firmare le copie di chi verrà ad aiutarmi e a fare due chiacchiere intanto che spacchettiamo”. Così Cristina Rava annuncia sul suo profilo Facebook l’uscita del suo ultimo attesissimo romanzo noir “Il tessitore” edito da Rizzoli, che vedrà nuovamente la coppia Bartolomeo Rebaudengo & Ardelia Spinola districarsi tra le oscure maglie del male in una storia che si sviluppa in Liguria, sul territorio ingauno, e nel Basso Piemonte, a Garessio.

Il commissario Bartolomeo Rebaudengo e il medico legale Ardelia Spinola sono un pilastro l’uno per l’altra: tra alti e bassi, una storia d’amore e un’amicizia scoppiettante, hanno sempre condiviso ogni difficoltà che la vita li ha costretti ad affrontare. A innescare il vizioso circolo degli eventi, questa volta, è il rinvenimento del corpo di una ragazza nel vano di un pick-up di un malcapitato idraulico a un posto di blocco nell’entroterra ligure, a Martinetto, frazione di Cisano sul Neva. Dai primi esami eseguiti, la causa del decesso sembra essere compatibile con una caduta, ma la dottoressa Spinola nota qualcosa di strano, anche se gli indizi sono comunque scarsi. È a questo punto che arriva, del tutto inaspettata, la telefonata di Augusto, un occasionale compagno di aperitivi di Ardelia che, chiuso in un’auto al buio e strafatto, le chiede di raggiungerlo con una certa urgenza perché ha commesso una pazzia grossa quanto una casa… Per non parlare poi della presenza di una cellula eversiva di stampo fascista che, tra nebbie autunnali e giornate di sole ancora tiepide, turba la tranquillità del Basso Piemonte. Sembrano fatti privi di collegamento ma un disegno torbido e inquietante li lega. Bartolomeo, con la sua mente pacata e lucida, e Ardelia, con il suo fuoco intuitivo e la sua follia, dovranno rimetterli insieme tassello dopo tassello, immergendosi ancora una volta nelle pieghe di un enigma intricatissimo, che darà loro parecchio filo da torcere.

“Una strada tortuosa nel buio, due case, così diverse, eppure immerse nel verde, vite meschine e vite oneste che s'intrecciano a formare un disegno disarmonico – spiega l’autrice ingauna -. C'è chi muore per essersi trovato dove non avrebbe dovuto e chi invece per punizione. Bartolomeo segue il suo filo nel labirinto, Ardelia sfida il destino sospinta dal suo intuito, e altre figure combattono nelle fila dei buoni e dei cattivi. Insomma, ho fatto lavorare le cellule grigie. Non mi serve allontanarmi troppo dalla mia zona per trovare elementi di ispirazione: il male può nascondersi ovunque”.

Cristina Rava è una scrittrice albenganese di fama nazionale, una delle firme più apprezzate del noir in Italia che, con uno stile fluido e coinvolgente, racconta le vicende più intricate, scavando nel garbuglio di emozioni, sensazioni e sentimenti che sfociano nel disagio mentale. Nei suoi romanzi, Rava pone il lettore nella condizione di farsi delle domande e riflettere sulle motivazioni che portano una persona a compiere un atto delittuoso. Ne evidenzia la componente patologica, “perché il delitto in fondo è una condizione di sofferenza che non trova altro modo di esprimersi – spiega -. Un male che va ovviamente perseguito, ma anche curato”. D’altro canto, il giallo per lei è un modo per parlare di un male legato alla natura umana e per raccontare le profondità più intime dei suoi personaggi.

Il precedente lavoro della nota scrittrice, “Il pozzo della discordia”, edito da Rizzoli e pubblicato a giugno 2021, ha riscontrato un grande successo tra gli amanti del genere in tutto il territorio nazionale, che la seguono ormai da diversi anni con attesa e affetto.